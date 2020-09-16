Kartepeli muhtarlar değerlendirme toplantısında buluştu - Son Dakika

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, değerlendirme toplantısında bir araya geldiği muhtarlar ile ilçedeki projeler ve gündem üzerine istişarede bulundu.

Kartepeli muhtarlar, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ile periyodik olarak düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıya Başkan Kocaman'ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker ve 32 mahalle muhtarı katıldı. Antik Köfte Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda Başkan Kocaman, mahalle muhtarlarının istek ve taleplerini dinlerken yapılan çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Kartepe'nin geleceği için ilçenin tüm bileşenleri ile koordineli olarak çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Başkan Kocaman, "İlçemizde, mahallelerimizde yapılan ve yapılması planlanan hizmetlerimiz özelinde muhtarlarımız ile birlikteyiz. 32 mahalle muhtarımızla birlikte hemşehrilerimize hizmetlerimiz devam ediyor. Covid-19 ile başlayan yeni süreçte tedbirlerden taviz vermeden yatırımlarımız birbirimize destek olarak devam edecektir" dedi.

Mahalleleriyle ilgili tek tek değerlendirme de bulunan muhtarlar, yapılan çalışmalar adına Başkan Kocaman ve ekibine teşekkür ettiler. - KOCAELİ