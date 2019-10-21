Son Dakika Haberleri: Kartepeli Öğrenciler, Mehmetçiğe selam gönderdi
Son Dakika Yaşam Kartepeli Öğrenciler, Mehmetçiğe selam gönderdi

Kartepeli Öğrenciler, Mehmetçiğe selam gönderdi

1 saat önce

Kartepe Belediyesi Bilgievi bünyesinde eğitim gören öğrenciler TSK tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe selam ile destek verdi.

Kartepeli Öğrenciler, Mehmetçiğe selam gönderdi, System.String[]

Kartepe Belediyesi Bilgievi bünyesinde eğitim gören öğrenciler TSK tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe selam ile destek verdi.


Kartepe Belediyesi Bilgievi bünyesinde ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik manevi ve eğitsel faaliyetler sunulmaya devam ediliyor. Öğrencileri her anlamda geliştirmek için projeler üreten Bilgievleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'yla Suriye'nin kuzeyinde PKK/ YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe selam gönderdi. Bilgievleri öğrencileri Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçikleri unutmadı. Kartepe Belediyesi Bilgievleri'nde eğitim gören çocuklar bütün dünyanın dikkatini çeken asker selamı ile Mehmetçiğe destek verdi. Kartepeli çocukların bu davranışı herkesin takdirini topladı. - KOCAELİ

Barış Pınarı Harekatı, Kartepe, TSK, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:06 Kaynak: İHA
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