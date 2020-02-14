Kartepeli öğretmenler başarı belgelerini aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartepeli öğretmenler başarı belgelerini aldı - Son Dakika

Kartepeli öğretmenler başarı belgelerini aldı

6 saat önce

Kartepe'de bulunan okullarda görev yapan öğretmenlere 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı başarı belgeleri verildi.

Kartepeli öğretmenler başarı belgelerini aldı, System.String[]

Kartepe'de bulunan okullarda görev yapan öğretmenlere 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı başarı belgeleri verildi.


Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe'de görev yapan öğretmenleri Kartepe Belediyesi Antik Köfte Sosyal Tesisleri'nde misafir ettiler. Düzenlenen programda öğretmenlere 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı başarı belgeleri verildi. Kaymakam Çağlar, Başkan Kocaman ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek birlikte misafir ettikleri öğretmenlerle sohbet ettiler. Programın açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Dilek, Çağlar ve Kocaman'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.


Daha sonra söz alan Kartepe Belediye Başkanı Kocaman ise, "Her zaman sizlerle birlikte olduk, bundan sonra da bir arada olacağız. Çok özel bir mesleğiniz var. Kartepenin aldığı mesafe sizlerin sayesindedir. Gönülden teşekkür ediyorum" dedi.


Son olarak konuşan Kaymakam Çağlar da, "Kartepemiz bu zamana kadar çok önemli mesafe kat etti. Öğretmenlerimizin özverili çalışmaları ile bu devam edecektir. Her zaman sizlere olan desteğimiz devam edecek" diye konuştu. - KOCAELİ

Mustafa Kocaman, Altuğ Çağlar, Kartepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:47 Kaynak: İHA
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