Kartepeli Vatandaşlara Dolandırıcılık Uyarısı
3 saat önce
Kartepe Belediyesi, belediye başkan yardımcıları ve müdürlerin isimleri kullanılarak yardım talep eden aramalara karşı vatandaşları uyardı.
Kartepe
Belediyesi, belediye başkan yardımcıları ve müdürlerin isimleri kullanılarak yardım talep eden aramalara karşı vatandaşları uyardı.
Geçtiğimiz günlerde Kartepe Belediyesi üst düzey yöneticilerinin adını kullanarak, kişi ve kuruluşlardan kişisel menfaat elde etmeye çalışan kimliği belirsiz kişilerin olduğu öğrenildi. Belediye yetkilileri, Kartepeli vatandaşları uyararak, belediye yetkililerinin isim ve unvanlarıyla vatandaşları kandırmaya çalışan art niyetli kişileri dikkate almamalarını istedi. İş takibi, camilere yardım ve benzeri gerekçeler ile belediye üst düzey yöneticilerinin isim ve unvanlarını kullanarak kandırmaya çalışan kişilerle karşılaşanların dikkatli olmaları ve şüpheli bir durumla karşılaştıklarında hemen konuyu emniyet güçlerine yönlendirmelerini rica ettiler. - KOCAELİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:20 Kaynak: İHA
Gribe Yakalanmamak İçin Soğan Kebabı Yiyorlar
İntihar Etmek İçin Çatıya Çıkan Kişi, 109 Suçtan Aranıyormuş
Magandalar Köpekleri Kemerle Dövdü
Son Dakika! Birleşmiş Milletler, Türkiye, İran ve Rusya, Suriye'de Yeni Anayasa Yazılması Konusunda Uzlaştı