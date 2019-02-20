Son Dakika Haberleri: Kartepeliler Kazım Kurt'un Yanında

Kartepeliler Kazım Kurt'un Yanında

55 dakika önce

Kartepe Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yaşar Saffet Özcan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Kartepeliler Kazım Kurt'un Yanında, System.String[]

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette Dernek Başkanı Yaşar Saffet Özcan, Kartepe Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Kurt'un derneklere verdiği öneme değinen Yaşar Saffet Özcan, Başkan Kurt'a 31 Mart Yerel seçimlerinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, hemşeri derneklerinin kültürün devamı için önemli olduğunu söyledi. Unutulmaya yüz tutan birçok gelenek ve göreneğin bu dernekler aracılığı ile genç nesillere öğretildiğini belirten Başkan Kurt, bu nedenle de Odunpazarı Belediyesi'nin hemşeri derneklerine destek verdiğini söyledi. Demokratik kitle örgüleri ile birlikte katılımcı anlayışla çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Kurt, bu birlikteliğin artarak devam edeceğinin altını çizdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:08 Kaynak: Bültenler

Kartepe, Güncel
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