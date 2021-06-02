Kartı sıkışınca ATM'yi taşladı - Son Dakika

Kartı sıkışınca ATM'yi taşladı

Büyükçekmece'de kartı bankanın ATM'sine sıkışan ve alkollü olduğu söylenen şahıs öfkesini ATM'yi taşlayarak çıkardı.

Büyükçekmece'de kartı bankanın ATM'sine sıkışan ve alkollü olduğu söylenen şahıs öfkesini ATM'yi taşlayarak çıkardı. Şahıs polis tarafından yakalanırken yaşanan anlar hem ATM'nin güvenlik kamerasına hem de cep telefonu kamerasına yansıdı.

Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı
Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı
1 yılda topladığı 10 bin adet taşla koleksiyon yaptı

Olay, önceki gece Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde bulunan bir banka şubesinin önünde yaşandı. İddiaya göre kartı ATM'ye sıkışan alkollü genç öfkesini yine ATM'den çıkardı. Genç adam eline aldığı kaldırım taşları ile ATM'yi parçaladı. Olay yerine ihbar üzerine gelen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, genci gözaltına aldı. İfadesinin ardından gencin serbest bırakılırken hakkında kamu malına zarar vermekten dava açılacağı öğrenildi. Sabah saatlerinde ATM'ye işlem için gelen vatandaşlar ise ATM çalışmadığı için mağdur oldu.

Olayı duyan çevredeki bir esnaf yaşananları anlatarak, "Sabah kalktığımızda 07.00 gibiydi ATM'nin kırık olduğunu gördük. Yerde taşlar falan vardı onları gördük" dedi.

ATM'ye sabah işlem yapmaya gelen bir vatandaş ise "Ben geldim kredi kartı ödemesi yapmak için ATM çalışmadı. Oradaki bir görevli ise 'amca burayı kırmışlar çalışmıyor' dedi. Ben mağdur oldum beklemek durumundayım" diye konuştu.

Yaşananlar kamerada

Yaşanan anlar ise hem ATM'nin güvenlik kamerasına hem de bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gencin elindeki taşla öfkeli bir şekilde ATM'ye zarar verdiği görülüyor.

Büyükçekmece, Polis, Banka, ATM, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kartı sıkışınca ATM'yi taşladı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

12:45 Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı 12:28 Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı 12:19 Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor 12:13 Kendisini kızgın yağ ile haşlayan kocasından şikayetçi olmadı 12:09 İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi 11:58 Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler 11:57 Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi 11:53 Metrobüsün içinde başlayan tekmeli yumruklu kavga, yola sıçradı 11:43 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı 11:42 İran'ın en büyük savaş gemisi battı 11:23 Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor 11:12 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu 11:11 Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak 11:07 Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor 11:03 Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular!
Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı
12:45
Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı
12:28
Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor
12:19
Kendisini kızgın yağ ile haşlayan kocasından şikayetçi olmadı
12:13
İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi
12:09
Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler
11:58
Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi
11:57
Metrobüsün içinde başlayan tekmeli yumruklu kavga, yola sıçradı
11:53
3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı
11:43
İran'ın en büyük savaş gemisi battı
11:42
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 12:59:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kartı sıkışınca ATM'yi taşladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]