Kartı sıkışınca öfkelendi, ATM'yi taşladı! O anlar saniye saniye görüntülendi - Son Dakika

Kartı sıkışınca öfkelendi, ATM'yi taşladı! O anlar saniye saniye görüntülendi

Büyükçekmece'de kartı bankanın ATM'sine sıkışan ve alkollü olduğu belirtilen şahıs öfkesini ATM'yi taşlayarak çıkardı. Şahıs polis tarafından yakalanırken yaşanan anlar hem ATM'nin güvenlik kamerası hem de bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Önceki gece Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde bulunan bir banka şubesinin önünde yaşanan olayda kartı ATM'ye sıkışan alkollü genç, öfkesini yine ATM'den çıkardı. Genç adam eline aldığı kaldırım taşları ile ATM'yi parçaladı.

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Olay yerine ihbar üzerine gelen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, genci gözaltına aldı. İfadesinin ardından gencin serbest bırakılırken hakkında kamu malına zarar vermekten dava açılacağı öğrenildi. Sabah saatlerinde ATM'ye işlem için gelen vatandaşlar ise ATM çalışmadığı için mağdur oldu. Olayı duyan çevredeki bir esnaf yaşananları anlatarak, "Sabah kalktığımızda 07.00 gibiydi ATM'nin kırık olduğunu gördük. Yerde taşlar falan vardı onları gördük" dedi.

VATANDAŞLAR MAĞDUR OLDU

ATM'ye sabah işlem yapmaya gelen bir vatandaş ise "Kredi kartı ödemesi yapmak için ATM çalışmadı. Oradaki bir görevli ise 'amca burayı kırmışlar çalışmıyor' dedi. Ben mağdur oldum beklemek durumundayım" diye konuştu.

YAŞANANLAR KAMERADA

Yaşanan anlar ise hem ATM'nin güvenlik kamerasına hem de bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gencin elindeki taşla öfkeli bir şekilde ATM'ye zarar verdiği görülüyor.

Büyükçekmece, Hisarcık, Banka, ATM, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:44 Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika 3. Sayfa Kartı sıkışınca öfkelendi, ATM'yi taşladı! O anlar saniye saniye görüntülendi - Son Dakika
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