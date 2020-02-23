Kartına el koyan halk otobüsü şoförünün cep telefonunu aldı - Son Dakika

ANKARA'da, özel halk otobüsüne başkasına ait engelli giriş kartıyla binen kişi, karta el koyan şoförün cep telefonunu aldı. İkili arasında yaşanan tartışma yapılan takasla sona erdi.

Olay, geçtiğimiz cuma günü sabah saatlerinde Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odasına bağlı olan ve Keçiören İncirli-Sokullu arasında hizmet veren 203-154 numaralı özel halk otobüsünde (ÖHO) meydana geldi. ÖHO şoförü Özkan Tuncay, durakta otobüsüne binen kişinin biniş kartını göstermesini istedi. Kartın başkasına ait engelli bir kişiye ait olduğunu fark eden Tuncay, karta el koydu. Buna sinirlenen yolcu, Özkan Tuncay'ın yanına yaklaşarak kartı geri vermesini istedi. Ancak, kartın geri verilmemesi üzerine yolcu, bir anda şoförün yanında bulunan cep telefonunu alarak otobüsten aşağıya indi. Daha sonra yolcu ile şoför arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma, telefon ile kartın takas edilmesi ile sona erdi. Kartı geri alan yolcu otobüsten inerek, bölgeden uzaklaştı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu arada, otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, yolcu ile şoför arasında şu diyalog yaşandı:

Yolcu: Kartı verirsen alırsın, saçmalama çocuğu almaya gidiyorum hastaneye.

Şoför: Getir şu telefonu

Yolcu: Çocuğu almaya gidiyorum

Şoför: Tamam ver telefonu al kartı

Yolcu: Saçmalıyorsun sabah sabah

Şoför: İn hadi