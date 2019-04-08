Karting Şampiyonası Nefes Kesti

Nilüfer Belediyesi'nin katkılarıyla, Bursa Profesyonel Otomobil Sporları Kulübü'nün organize ettiği "2019 Türkiye Karting Şampiyonası" ikinci ayak yarışı, nefes kesen mücadeleye sahne oldu.

Nilüfer Belediyesi'nin katkılarıyla, Bursa Profesyonel Otomobil Sporları Kulübü'nün organize ettiği "2019 Türkiye Karting Şampiyonası" ikinci ayak yarışı, nefes kesen mücadeleye sahne oldu.



Nilüfer Belediyesi ve Bursa Profesyonel Otomobil Sporları Kulübü (OTOSK) otomobil tutkunlarını, hafta sonunda 2019 Türkiye Karting Şampiyonası"nda buluşturdu. Nilüfer Belediyesi'nin katkılarıyla OTOSK tarafından organize edilen "2019 Türkiye Karting Şampiyonası" ikinci ayak yarışı Nilüfer Karting Pisti'nde gerçekleştirildi. Mini, Junior, Senior ve Master kategorilerinde düzenlenen yarışlar nefes kesen mücadeleye sahne oldu. 6-12 yaş grubunun yarıştığı mini kategorisinde piste çıkan Hakkı Dorum birinci olurken Emir Tanju ikinci, Batu Ege Yıldırım da üçüncülüğü aldı. 12-18 yaş arası mücadelenin yaşandığı Junior kategorisinde de Ömer Asaf Kolat damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Junior kategorisinde Yiğit Arslan ikinci, Kerim Sulyak da üçüncü oldu. Senior kategorisinde de 18-25 yaş arası sporcular pistin tozunu attı. Senior kategorisinde yarışan Ehat Türker birinci, Kerem Kahraman ikinci, Zekai Özen de yarışı üçüncü tamamladı. Master kategorisinde mücadele eden Mehmet Çınar birinci olurken Mehmet Yaman da ikinci olarak yarışlara damga vurdu.



2019 Türkiye Karting Şampiyonası'nda seyirci özel etabında Apexmasters pilotları piste çıktı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de asistan pilot olarak katıldığı gösteride, pilotların drift gösterisi heyecanı doruğa çıkardı. Seyirci özel etabının ardından dereceye giren sporculara ödüllerini, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, TOSFED Bursa İl Temsilcisi Mithat Ülküden ve OTOSK Başkanı Recep Yakut verdi.



Ödül töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Spor Kenti Nilüfer'i daha da ileri taşımak için bu alanda da yatırım ve hizmetleri sürdüreceğiz. İnsan odaklı çağdaş hizmet anlayışımız dün olduğu gibi yarın da devam edecek" dedi. - BURSA

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