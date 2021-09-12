Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları tamamlandı
12.09.2021 18:40
Türkiye Karting Şampiyonası'nda 5. Ayak turu, bugün yapılan yarışlarla son bulurken dereceye giren yarışçılar ödüllerini aldı.
Türkiye Karting Şampiyonası'nda 5. Ayak turu, bugün yapılan yarışlarla son bulurken dereceye giren yarışçılar ödüllerini aldı.
İzmir Karting Kulübü ve Uşak Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen turnuva bin 250 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde başladı. 37 sporcunun 5 ayrı kategoride yarıştığı yarışlar, dün antrenman turlarıyla başlarken öğleden sonraki sıralama turlarıyla son buldu. Bugün öğleden önce yapılan ısınma turlarının ardından ise yarışmacılar yarıştı. Kıyasıya süren yarışlardan sonra dereceye giren yarışçılar kupalarını İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can ve Uşak Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mustafa Tunay verdi. - UŞAK
Son Dakika 19:35 Fenerbahçe taraftarından Alişan'ı duygulandıran Selçuk Tektaş pankartı 19:23 Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Ateş "Deniz Baykal yaşamını yitirdi" iddialarını yalanladı 18:51 Sezonun ilk derbisi başladı! Trabzonspor-Galatasaray maçı başladı 18:41 "HDP'ye destek vermeyin" sözlerine çok kızan Davutoğlu, evlat nöbeti tutan ailelerle tartıştı 17:42 Dilenen şahıs, 5 saatte 400 TL topladı 17:40 "Kız kardeşimize laf attın" diyerek hesap sormaya gittikleri evde tüfekle vuruldular 16:56 Yolda yürüdüğü esnada üzerine inşaat demirleri düşen kadının görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı 16:40 Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi