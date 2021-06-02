Karting yarışlarında sezon Tuzla'da açılacak - Son Dakika

Karting yarışlarında sezon Tuzla'da açılacak

Karting heyecanı İstanbul Tuzla Motorsporları Kulübü'nün organizasyonuyla başlayacak.

Karting heyecanı İstanbul Tuzla Motorsporları Kulübü'nün organizasyonuyla başlayacak.

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2021 Türkiye Karting Şampiyonası ilk yarışı, 5-6 Haziran'da Tuzla Belediyesi katkılarıyla seyircisiz olarak İstanbul Tuzla Karting Park'ta düzenlenecek.

Senior, junior, mini ve master kategorileri yanı sıra, bu yıl ilk kez düzenlenecek TOSFED Micro Destek Kupası'nda 9 yaş altı sporcular piste çıkacak. 5 Haziran Cumartesi günü antrenman seanslarıyla başlayacak organizasyon kapsamında, saat 13.00'te sıralama turları ve 14.25'ten itibaren de ilk yarışlar yapılacak.

Organizasyon, 6 Haziran Pazar günü saat 10.40'da başlayacak yarışların ardından 17.00'deki ödül töreniyle sona erecek.

İstanbul, Türkiye, Haziran, Tuzla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:50 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Karting yarışlarında sezon Tuzla'da açılacak - Son Dakika Spor
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