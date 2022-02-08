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Kartını ATMde unuttu, telefona gelen mesaj sonrası aklı başına geldi - Son Dakika

Kartını ATMde unuttu, telefona gelen mesaj sonrası aklı başına geldi

08.02.2022 12:46
Kartını ATMde unuttu, telefona gelen mesaj sonrası aklı başına geldi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir öğretmen, bankamatikte unuttuğu kartından alıveriş yapıldığını telefonuna gelen "yapılan harcamaya bakiyeniz yetersizdir" mesajı ile öğrendi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir öğretmen, bankamatikte unuttuğu kartından alıveriş yapıldığını telefonuna gelen "yapılan harcamaya bakiyeniz yetersizdir" mesajı ile öğrendi. Şahsın kartını bankamatikte unuttuğunu fark edinceye kadar 4 farklı yerden toplan 290,83 TL'lik kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından alışveriş yapıldığını tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre; Antalya il merkezinde yaşayan öğretmen D.A., oğlunun bir işi için Kumluca'ya geldi. Kumluca'da iş takibi yaparken, 30 Ocak günü, bir bankadan para çekti. D.A., ATM'den parayı çektikten sonra kartını almayı unuttu. ATM'den para çektikten 2 gün sonra 1 Şubat'ta D. A., cep telefonuna "yapılan harcamaya bakiyeniz yetersizdir" mesajı gelince hemen cüzdanına baktı. Cüzdanında bankamatik kartını bulamayınca kartını ATM de unuttuğunu fark etti.

Bankayı arayıp kartını iptal ettiren şahıs hemen Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayet başvurusunda bulundu. Şahsın cep telefonuna mesaj gelip kartını bankamatikte unuttuğunu fark edinceye kadar 4 farklı yerden toplan 290,83 TL'lik kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından alışveriş yapıldığını tespit etti. Olayın aydınlatılması, şüphelinin yakalanması yönünde İlçe Emniyet müdürlüğü, Suç önleme Büro ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda alışveriş yapan şahısın A.K.E. olduğunu belirledi.

A.K.E. adlı şahıs 03 Şubat günü yakalanarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Müştekiye ait banka kartı şüpheliden alındı ve D. A. ya teslim edildi. Şahıs hakkında gerekli adli işlem başlatıldı.

Gönderilen linki açtı başına gelmeyen kalmadı

Ayrıca, 03 Şubat günü Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müracaatta bulunan Y.Ü. isimli kadın dolandırıcılar tarafından arandı. Kadına önce mesaj yoluyla bir link gönderildi. Linke tıklayan kadın linkten şüphelenince polisi aradı. Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğünün yaptığı teknik çalışma sonunda Y. Ü. dolandırıldığını anlayıncaya kadar internet bankacılığı üzerinden 29 bin TL ve 14 TL'lik iki işlem ve ayrıca 92 bin TL'lik kredi kullandırma yoluyla işlem yapıldığı, Y.Ü.'nün bu harcamalardan bilgisi olmadığı tespit edildi. Yaşanan bu olayın ardından şüphelilerin bulunması yönünde Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar devam ediyor. - ANTALYA

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Türk Lirası, alışveriş, Antalya, Kumluca, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kartını ATMde unuttu, telefona gelen mesaj sonrası aklı başına geldi - Son Dakika


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