Kartla kapı açan hırsız, dairelerin önündeki ayakkabıları çaldı - Son Dakika

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Kartla kapı açan hırsız, dairelerin önündeki ayakkabıları çaldı

Hırsızın kapıyı açtığı anlar kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir binanın önüne gelen hırsız, dış kapıyı kartla açarak, binaya girip daire önlerinde bulunan ayakkabıları çaldı. Hırsızın kapıyı açarak binaya girdiği o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

Arnavutköy'de bir binanın önüne gelen hırsız, binanın kapısını kartla açarak içeriye girdi. Katları tek tek gezen hırsız, dairelerin önündeki ayakkabıları hızlı bir şekilde beraberinde getirdiği çantaya doldurdu. Ayakkabıları çalan hırsız, binadan çıkarak kayıplara karıştı. Hırsızın binaya girdiği o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.