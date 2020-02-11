Kartla kapılarını açtığı evlerden 7 bin dolar çalan kadın yakalandı (2) - Son Dakika

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Kartla kapılarını açtığı evlerden 7 bin dolar çalan kadın yakalandı (2)
6 saat önce
TUTUKLANDIAntalya'da, kartla kapılarını açtığı 2 evden 7 bin dolar çalan Hatice Bakırcı, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:14 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Antalya'da, kartla kapılarını açtığı 2 evden 7 bin dolar çalan Hatice Bakırcı, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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