Kartla kapılarını açtığı evlerden 7 bin dolar çalan kadın yakalandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartla kapılarını açtığı evlerden 7 bin dolar çalan kadın yakalandı (2) - Son Dakika

Kartla kapılarını açtığı evlerden 7 bin dolar çalan kadın yakalandı (2)

6 saat önce

TUTUKLANDIAntalya'da, kartla kapılarını açtığı 2 evden 7 bin dolar çalan Hatice Bakırcı, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kartla kapılarını açtığı evlerden 7 bin dolar çalan kadın yakalandı (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Antalya'da, kartla kapılarını açtığı 2 evden 7 bin dolar çalan Hatice Bakırcı, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Hatice Çarpar, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
Pizzaya tüküren kuryeye 'iyi hal' indirimli hapis cezası Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adaylarının Davutoğlu olduğunu duyurdu Kontağı kapatıp Kuran-ı Kerim'i enkazdan çıkaran kepçe operatörü taktir topladı

Son Dakika Haberleri
19:41 Siber zorbalığa maruz kalan Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu!
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!
18:23 Şeniz, Cemre'nin ölüm emrini veriyor!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 19:47:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kartla kapılarını açtığı evlerden 7 bin dolar çalan kadın yakalandı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]