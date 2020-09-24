Kartlarındaki bakiye yetersiz çıktı iban numarasını alıp kayıplara karıştılar - Son Dakika

Kartlarındaki bakiye yetersiz çıktı iban numarasını alıp kayıplara karıştılar

Kartlarındaki bakiye yetersiz çıktı iban numarasını alıp kayıplara karıştılar Bıraktıkları kartvizitteki numarayı aradığında, başkası çıkınca soluğu karakolda aldı Ekmek fabrikasından tankerle 7 ton atık yakıtı alıp ortadan kayboldular Antalya'nın Manavgat ilçesinde sanayi sitesinde bulunan...

Kartlarındaki bakiye yetersiz çıktı iban numarasını alıp kayıplara karıştılar

Bıraktıkları kartvizitteki numarayı aradığında, başkası çıkınca soluğu karakolda aldı

Ekmek fabrikasından tankerle 7 ton atık yakıtı alıp ortadan kayboldular

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde sanayi sitesinde bulunan ekmek fabrikasından Çevre Bakanlığı adına atık yakıt topladıklarını söyleyen şahıslar 7 ton yakını tankere doldurduktan sonra iban numarasını alıp ortadan kayboldu. Olayın güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildiği olayda gün boyunca hesaba parayı yatırmalarını bekleyen işyeri sahibi akşama kadar para yatmayınca şahısların bıraktığı kartvizitteki telefon numaralarını aradı, dolandırıldığını anlayınca polise gitti.

Manavgat'ta ilginç bir dolandırıcılık iddiası olayı yaşandı. Akşam saat 20.00 sıralarında Manavgat Sanayi Sitesinde bulunan ekmek fabrikasına otomobille gelen 3 kişi fabrika sahibi Mustafa Aksoy'a kendilerinin atık yağ ve akaryakıt topladıklarını, topladıkları atık yağları Çevre Bakanlığına vererek bedelini aldıklarını belirterek fabrikanın atık yakıtlarını 60 kuruştan satın almak istediklerini söylediler.

Fabrikanın tanklarındaki atık fuel oıl tankere yüklenerek kantarda tartılmasının ardından şahıslar ödemeyi kartla yapacaklarını belirttiler. Kartta yetersiz bakiye çıkmasının ardından fabrika sahibine gece geri dönmeleri gerektiğini, 4 bin 200 TL tutarındaki yakıt bedelini sabah bankadan iban numarasına göndereceklerini belirterek işyerinden ayrıldı.

Ertesi gün akşama kadar paranın hesabına yatırılmasını bekleyen Aksoy, mesai saati bitimine kadar paranın yatmaması, şahısların bıraktığı kartvizitteki numaralara başka kişilerin bakması üzerine Cumhuriyet Polis Karakoluna giderek şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Doldurma işlemi gece bitince şüphelendi

Şahısların iş ve temizlik konusunda alabildiğine titiz davranması nedeniyle hiç şüphe duymadığını belirten Pazarcı Ekmek Fabrikası Sahibi Mustafa Aksoy "Şahıslar fuel oıl'i tankerlerine yükledikten sonra kredi kartıyla ödeme yapmak istedi. Kart yetersiz bakiye verince gece geri dönmek zorunda olduklarını, parayı sabah banka açıldığında iban numarama yatıracaklarını söylediler. Gece saat 02.00'e geldiği için tankeri boşaltın veya olmaz diyemedim. İban numaramı verdim ve şahıslar gitti. Ertesi gün akşam mesai bitimine kadar hesabıma paranın yatırılmasını bekledim. Para yatmayınca bıraktıkları kartvizitte yer alan telefonları aradım. Başka şahıslar telefona baktı ve şahısları tanımadıklarını söylediler. Cep telefonları da çalmasına rağmen cevap veren olmadı. Dolandırıldığımı anlayınca Cumhuriyet polis karakoluna giderek şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundum. Benim başıma gelenlerin diğer meslektaşlarımın ve esnafların başına gelmesini istemiyorum. İnşallah şahıslar en kısa sürede bulunur ve cezalarını çeker" diye konuştu.

Kartlarındaki bakiye yetersiz çıktı iban numarasını alıp kayıplara karıştılar

Cep Telefonu, Manavgat, Fabrika, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 13:11 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kartlarındaki bakiye yetersiz çıktı iban numarasını alıp kayıplara karıştılar - Son Dakika

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