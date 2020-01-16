Kartlı doğalgaz sayaçlarında yaşanan mağduriyetlere karşı dilekçe kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kartlı doğalgaz sayaçlarında yaşanan mağduriyetlere karşı dilekçe kampanyası - Son Dakika Ekonomi

Kartlı doğalgaz sayaçlarında yaşanan mağduriyetlere karşı dilekçe kampanyası

6 saat önce

Peşin alınan doğal gaza sonra gelen zammın tüketicilere yansıtılmasına karşı dilekçe kampanyası başlatıldı.

Kartlı doğalgaz sayaçlarında yaşanan mağduriyetlere karşı dilekçe kampanyası, System.String[]

Peşin alınan doğal gaza sonra gelen zammın tüketicilere yansıtılmasına karşı dilekçe kampanyası başlatıldı.


Tüketici Hakları Derneği, ön ödemeli-kartlı doğalgaz sayaçlarında mağduriyet yaşandığına yönelik bir dilekçe kampanyası başlattı. Gerekçe olarak ise daha çok dar gelirli ailelerin doğalgaz tüketimini sınırlamak amacıyla tercih ettiği ön ödemeli-kartlı doğalgaz sayaçlarında, peşin ödemeden sonra getirilen fiyat artışlarının tüketicilere yansıtılmasının mağduriyet oluşturduğu gösterildi. Kartlı-ön ödemeli doğal gaz sayacı kullanan tüketicilerin peşin olarak satın aldığı gaza daha sonra gelen zammın yansıtıldığı veya zam oranında gazın bir kısmına el konulduğu bildirildi.


Söz konusu dernek, bu gerekçelerle harekete geçerek tüketicilerin mağduriyetini önlemek amacıyla dilekçe kampanyası başlattı. Buna göre, mağduriyet yaşadığını düşünen tüketicilerden, dernek tarafından oluşturulan metin üzerinden Cumhurbaşkanlığı ve Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı'na başvurmaları istendi. Kampanyaya ilişkin dilekçelerin genel örneklerinin derneğin resmi internet sitesinde yer aldığını bildirildi. - İSTANBUL

Tüketici Hakları Derneği, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:17 Kaynak: İHA
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