Kartlı ödemeler yılın ilk yarısında 455 milyar liraya ulaştı
1 saat önce
Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Canko, ocak-haziran döneminde kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20'lik artışla 455 milyar TL'ye ulaştı.
Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Canko, ocak-haziran döneminde kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20'lik artışla 455 milyar TL'ye ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:17
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