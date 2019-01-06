"Kartlı ödemelerin dinamosu internet"
1 saat önce
BKM Genel Müdürü Soner Canko, "İnternetten kartlı ödeme tutarı, geçen yıl 140 milyar TL seviyesine ulaştı.
BKM Genel Müdürü Soner Canko
, "İnternetten kartlı ödeme tutarı, geçen yıl 140 milyar TL seviyesine ulaştı. İnternetten kartlı ödeme tutarının 5 yılda 4 kat arttı." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:05
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