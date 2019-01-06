Son Dakika Haberleri: "Kartlı ödemelerin dinamosu internet"

"Kartlı ödemelerin dinamosu internet"

1 saat önce

BKM Genel Müdürü Soner Canko, "İnternetten kartlı ödeme tutarı, geçen yıl 140 milyar TL seviyesine ulaştı.

BKM Genel Müdürü Soner Canko, "İnternetten kartlı ödeme tutarı, geçen yıl 140 milyar TL seviyesine ulaştı. İnternetten kartlı ödeme tutarının 5 yılda 4 kat arttı." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:05 

Soner Canko, Ekonomi
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