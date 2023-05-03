Karton bardaklı uyuşturucu tacirleri!

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından, terörün finansmanının önlenmesine yönelik yapılan operasyon kapsamında, Genç İlçesi kırsalında Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda, çay içmek için kullanılan karton bardaklara ekilmiş vaziyette, 3 bin 340 kök Kenevir bitkisi ele geçirdi.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Ekipler tarafından ele geçirilen kenevirler imha edilirken, operasyonla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Bölgede ekiplerin uyuşturucuya karşı yürüttüğü operasyonlar ise hızla sürüyor.