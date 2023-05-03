Karton bardaklı uyuşturucu tacirleri! - Son Dakika
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Karton bardaklı uyuşturucu tacirleri!

03.05.2023 12:10
Karton bardaklı uyuşturucu tacirleri!

Bingöl'de Jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, ekiplerin bile şaşırdığı bir yöntemle uyuşturucu yetiştirildiği ortaya çıktı. Çay içmek için kullanılan karton bardaklarda yetiştirilmeye bırakılmış halde, 3 bin 340 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Uyuşturucular, Narkotik ekipleri tarafından imha edildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından, terörün finansmanının önlenmesine yönelik yapılan operasyon kapsamında, Genç İlçesi kırsalında Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda, çay içmek için kullanılan karton bardaklara ekilmiş vaziyette, 3 bin 340 kök Kenevir bitkisi ele geçirdi.

Karton bardakta uyuşturucu yetiştirdiler

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Ekipler tarafından ele geçirilen kenevirler imha edilirken, operasyonla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Bölgede ekiplerin uyuşturucuya karşı yürüttüğü operasyonlar ise hızla sürüyor.

Karton bardakta uyuşturucu yetiştirdiler
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Bingöl, Güncel, Son Dakika

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