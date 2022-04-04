Karton çuvallarını otomobilinin üzerinde taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Karton çuvallarını otomobilinin üzerinde taşıdı

04.04.2022 15:15
Karton çuvallarını otomobilinin üzerinde taşıdı

ZONGULDAK'ta geri dönüşüm için toplanan kartonları çuvallar içinde otomobiline yükleyip trafiğe çıkan sürücü, tepki çekti.

ZONGULDAK'ta geri dönüşüm için toplanan kartonları çuvallar içinde otomobiline yükleyip trafiğe çıkan sürücü, tepki çekti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ereğli'de kimliği belirsiz kişi, geri dönüşüm için toplanan kartonların bulunduğu çuvalları 67 LY 596 plakalı otomobilinin üst kaportasının üzerine sarıp, yola çıktı. Yoldan geçen diğer sürücüler, Alaplı yönüne giden otomobili fark edip, cep telefonuyla kayda aldı. Tehlikeli bir biçimde yolda ilerleyen sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu.


YORUMLAR
500
İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ ALEVLERE TESLİM OLDU İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ ALEVLERE TESLİM OLDU Atık tahtaları sahipsiz hayvanlar için yuvaya dönüştürüyor Atık tahtaları sahipsiz hayvanlar için yuvaya dönüştürüyor

geri dönüşüm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karton çuvallarını otomobilinin üzerinde taşıdı - Son Dakika


Son Dakika
15:17 Seyyar simit satan kadının "Sen çöpçüsün, pisliksin" sözlerine üzülen temizlik görevlisi kadın gözyaşlarını tutamadı
15:17 Genç kadın "annem bana beddua etti" dedi, Nihat Hatipoğlu canlı yayında anneye seslendi
14:52 Öcalan'ın doğum günü kutlamasına izin çıkmadı: Halfeti'de güvenlik güçleri ile grup arasında gerginlik
14:50 Trafiğe kapanan Bolu Dağı Tüneli bugün saat 16.00'da yeniden açılacak
14:47 Çorlu belediye başkanının küçük evde oturmak istemeyen vatandaşa, "Suriyeliler gibi oturun" dediği iddia edildi
14:29 Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den istifa kararı
14:28 Son seçimi tutturan şirketten yeni rakamlar: ORC'ye göre Millet ile Cumhur arasındaki fark 3,6'ya çıktı! AK Parti'nin oranı 28,4
14:25 Meltem Cumbul ve Memet Ali Alabora yıllar sonra buluştu!
14:22 Galatasaray'da yeni gelişme: Dursun Özbek başkanlığa aday olmayacak
12:16 Eşi ve arkadaşları ikna etmiş! Ali Atay'ın saç ektirdiği iddiası sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 15:25:22. #1.12#
SON DAKİKA: Karton çuvallarını otomobilinin üzerinde taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement