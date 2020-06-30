Karton fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir karton fabrikasında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla fabrikayı saran alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Karacabey'de ilçe merkezi girişindeki Devlet Hastanesi arkasında bulunan bir karton fabrikasının bahçesindeki karton balyaları henüz belirlenemeyen sebeple alev alev yanmaya başladı. Saat 15.00 sıralarında çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dumanlardan etkilenen bir itfaiye eri olay yerine gelen ambulansa alınarak ilk müdahalesi yapıldı.

Çevredeki vatandaşların da ekiplere destek olduğu yangın henüz kontrol altına alınamazken, rüzgarın etkisiyle alevler fabrika etrafındaki kuru otlaklara da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans, polis ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait su tankerleri sevk edildi. Yangın halen kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

(İHA)