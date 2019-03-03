Karton Fabrikasının Deposunda Yangın Çıktı
26 dakika önce
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesindeki karton fabrikasında hurda kağıtlarının bulunduğu alanda yangın çıktı.
TEKİRDAĞ'ın Ergene
ilçesindeki karton fabrikasında hurda kağıtlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Çalışanların yangının fark etmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürüde yangını söndürdü.
Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ulaş Mahallesi'ndeki karton fabrikasının hurda kağıt depolama alanında meydana geldi. Hurda kağıtlardan dumanların çıktığını gören çalışanlar durumu itfaiyeye ve fabrikanın yangın söndürme ekibine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla kısa sürede yangını büyümeden söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - Tekirdağ
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 10:57 Kaynak: DHA
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