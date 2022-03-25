İki TIR'ın çarpıştığı kazadan şoför yaralı kurtuldu - Son Dakika
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İki TIR'ın çarpıştığı kazadan şoför yaralı kurtuldu

25.03.2022 08:55

İki TIR'ın çarpıştığı kazadan şoför yaralı kurtuldu Mardin'de bir TIR, önündeki TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

İki TIR'ın çarpıştığı kazadan şoför yaralı kurtuldu

MARDİN - Mardin'de bir TIR, önündeki TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kızıltepe-Ceylanpınar yolu Denktaş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 47 ARR 928 Plakalı TIR, henüz bilinmeyen bir nedenle aynı istikamete doğru seyir halinde olan başka bir TIR'a arkadan çarptı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle TIR, karton gibi katlanarak hurda yığınına dönerken şoför bulunduğu yerde sıkışıp yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför kaza bölgesine ulaşan Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığın bağlı Kızıltepe ve Derik itfaiye grup amirliklerinin ortak çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Şoföre yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İki TIR'ın çarpıştığı kazadan şoför yaralı kurtuldu
İki TIR'ın çarpıştığı kazadan şoför yaralı kurtuldu
İki TIR'ın çarpıştığı kazadan şoför yaralı kurtuldu
İki TIR'ın çarpıştığı kazadan şoför yaralı kurtuldu
İki TIR'ın çarpıştığı kazadan şoför yaralı kurtuldu
İki TIR'ın çarpıştığı kazadan şoför yaralı kurtuldu

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Kızıltepe, İtfaiye, Mardin, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki TIR'ın çarpıştığı kazadan şoför yaralı kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki TIR'ın çarpıştığı kazadan şoför yaralı kurtuldu - Son Dakika
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