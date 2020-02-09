Karton Kızak Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uludağ Kış Şenliği kapsamında gerçekleştirilen Karton Kıza Yarışması'nda dereceye girenler, altınla ödüllendirildi. 2 farklı grupta birinci, ikinci ve üçüncü olanlara ödülleri, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan tarafından takdim edildi.



Uludağ Kış Şenliği'nin ikinci gününe katılanların büyük ilgi gösterdiği ve 36 kişinin mücadele ettiği yarışma, 2. Gelişim Bölgesi Kurbağakaya Teleferik İstasyonu Meydanı'nda gerçekleştirildi. Kıran kırana geçen etkinliğin ödül töreni, yine aynı alanda yapıldı. Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Turizm Tanıtma Birliği'nin koordinasyonunda düzenlenen etkinlik, 'En İyi Tasarım' ve 'En İyi Zaman' kategorilerinde planlandı. 'En İyi Tasarım' kategorisinde birinciliği 85 puanla Enes Balta, ikinciliği 80 puanla Hüma Yılmaz ve üçüncülüğü 75 puanla Muratcan Turan elde etti. 'En İyi Zaman' kategorisinde ise 64 metre ile Hüma Yılmaz birinci, 55 metre ile Ömer Eymen ikinci, 50 metre ile de Abdullah Coşar üçüncü oldu. Yarışmada birinci olanlara tam, ikinci olanlara yarım, üçüncü olanlara da çeyrek altın, ödül olarak verildi.



Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan, ödül töreninde yaptığı açıklamada, karton kızak yarışmasını 2 yıldır organize ettiklerini hatırlatarak, etkinliği ilerleyen yıllarda daha da geliştirmenin peşinde olduklarını ifade etti. Rusya ve İskandinav ülkelerinde benzer organizasyonların yapıldığını, Bursa'da da birbirinden farklı ve dikkat çekici tasarımların yarışmada boy gösterdiğini belirten Bayhan, etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. - BURSA