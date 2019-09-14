Karton kutuda bulunan kedilere hayvansever avukat sahip çıktı

Afyonkarahisar'da temizlik işçisinin bir otelin önünde karton kutu içinde bulduğu 4 yavru kediyi, hayvansever avukat sahiplendi.

Dumlupınar Mahallesi'nde bir otelin önünde temizlik çalışması yapan belediye işçisi, karton kutunun içinde yeni doğmuş 4 kedi buldu.

Kedilerin sahibine ulaşılamayınca otelin yanındaki cafede çalışan Mustafa Gürsoy, hayvanları sahiplenmesi için iş yeri sahibi avukat Nurinnisa Uslu'yu telefonla aradı. Şehir dışında olan Uslu, yavru kedileri sahiplendi.

Gürsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşletme sahibimiz avukat Nurinnisa Uslu'yu aradık ve olayla ilgili bilgi verdik. Avukat ablamız, bana geri dönüş yaparak 4 yavru kediyi sahiplenmek istediğini ifade etti. Biz de kedileri almak için bölgeye gelen belediye ekiplerine durumu ilettik. Onlar da anlayışla karşıladı ve avukat ablamıza teşekkür etti." dedi.

Kedilerin çok küçük olduğuna dikkati çeken Gürsoy, "Annelerini istiyorlar. Bu hayvanlar nasıl sokağa atılır aklım almıyor? Şimdilik bu hayvanlara burada biz bakacağız." diye konuştu.

Öte yandan veterinere götürülerek sağlık kontrolleri yaptırılan kedilere, mama verildi.