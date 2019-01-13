Son Dakika Haberleri: Karton Kutuda, Parçalanmış Ceset Bulundu

Karton Kutuda, Parçalanmış Ceset Bulundu

21 dakika önce

DİYARBAKIR'da, bir apartmanın 4'üncü katındaki dairenin kapısının önüne bırakılan karton kutuda, 50- 55 yaşlarında olduğu tahmin edilen kimliği belirsiz erkek kişinin parçalanmış cesedi bulundu.

Karton Kutuda, Parçalanmış Ceset Bulundu, System.String[]
DİYARBAKIR'da, bir apartmanın 4'üncü katındaki dairenin kapısının önüne bırakılan karton kutuda, 50- 55 yaşlarında olduğu tahmin edilen kimliği belirsiz erkek kişinin parçalanmış cesedi bulundu.

Olay, gece saatlerinde Peyas mahallesinde meydana geldi. 7 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairenin önüne bırakılan karton kutudan kan aktığını gören çocuklar, durumu bina sakinlerine anlattı. Kutuyu açan bina sakinleri, kutuda parçalanmış erkek cesedi görünce, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından, parçalanmış 50- 55 yaşlarındaki kimliği belirsiz erkeğe ait ceset, otopsi ve kimlik tespiti için Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

'KAPININ ÖNÜNDEYDİ'

Olayın görgü tanığı Muhammed Yaka, karton kutuyu gördükten sonra bina sakinlerine haber verdiğini ifade ederek, "Kapının önünde karton vardı. Kartonun içinde artık ne varsa bilmiyordum. Sonra biz ekmeği verdik geldik. Ceset olduğunu anlamadık. Millet bağırdı çağırdı. Baktık ceset olduğunu anladık" dedi.

Polis, görgü tanıklarının ifadesine başvurup, cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:00 Kaynak: DHA

Polis, 3. Sayfa
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