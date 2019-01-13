Son Dakika Haberleri: Karton Kutuda Parçalanmış Erkek Cesedi Bulundu

Karton Kutuda Parçalanmış Erkek Cesedi Bulundu

30 dakika önce

DİYARBAKIR'da, apartmanın 4'üncü katındaki dairenin kapısının önüne bırakılan karton kutuda, 50- 55 yaşlarında olduğu tahmin edilen kimliği belirsiz erkeğin parçalanmış cesedi bulundu.

Karton Kutuda Parçalanmış Erkek Cesedi Bulundu, System.String[]
DİYARBAKIR'da, apartmanın 4'üncü katındaki dairenin kapısının önüne bırakılan karton kutuda, 50- 55 yaşlarında olduğu tahmin edilen kimliği belirsiz erkeğin parçalanmış cesedi bulundu.

Olay, gece saatlerinde Peyas Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katındaki dairenin önüne bırakılan karton kutadan kan aktığını görenler, durumu bina sakinlerine anlattı. Kutuyu açan bina sakinleri, parçalanmış erkek cesedi görünce polise haber verdi. İhbarla gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından parçalanmış 50- 55 yaşlarındaki kimliği belirsiz erkeğe ait cesedi, otopsi ve kimlik tespiti için Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

'KAPININ ÖNÜNDEYDİ'

Olayın görgü tanığı Muhammed Yaka, karton kutuyu gördükleri gibi, bina sakinlerine haber verdiğini ifade ederek, "Kapının önünde karton vardı. Kartonun içinde artık ne varsa bilmiyordum. Sonra biz 4'üncü kata ekmeği verdik geldik. Ceset olduğunu anlamadık. Millet bağırdı çağırdı. Baktık ceset olduğunu anladık" dedi.

Polis, görgü tanıklarının ifadesine başvurup, cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:08 Kaynak: DHA

Polis, Diyarbakır, 3. Sayfa, 3. Sayfa
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