Son Dakika Haberleri: Karton Kutudan 4 Kilogram Eroin Çıktı

Karton Kutudan 4 Kilogram Eroin Çıktı

1 saat önce

VAN'da polis, şüphe üzerine arama yaptığı otomobilin bagajında karton kutuya gizlenmiş 4 kilo 250 gram buldu.

Karton Kutudan 4 Kilogram Eroin Çıktı, System.String[]
VAN'da polis, şüphe üzerine arama yaptığı otomobilin bagajında karton kutuya gizlenmiş 4 kilo 250 gram buldu. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde şüphe üzerine otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada otomobilin bagajında bulunan karton kutunun çevresine zulalanmış 4 paket halinde 4 kilo 250 gram eroin ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alınarak, Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklandı.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:05 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Van, Güncel
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