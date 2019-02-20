Son Dakika Haberleri: Karton Kutunun Çevresine Gizlenen 4 Kilo 250 Gram Eroin Ele Geçirildi

Karton Kutunun Çevresine Gizlenen 4 Kilo 250 Gram Eroin Ele Geçirildi

19 dakika önce

Karton kutunun çevresine gizlenen 4 kilo 250 gram eroin ele geçirildiVAN - Van'ın Tuşba ilçesinde karton kutunun çevresine gizlenen 4 kilo 250 gram eroin ele geçirildi.

Karton kutunun çevresine gizlenen 4 kilo 250 gram eroin ele geçirildi

VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde karton kutunun çevresine gizlenen 4 kilo 250 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince şehirlerarası otobüs terminalinde şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada, aracın bagajında bulunan karton kutunun çevresine zulalanmış 4 paket halinde toplam 4 kilo 250 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan F.K. ve M.K. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, Ferman K. ise tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:44 Kaynak: İHA

Van, Tuşba, 3. Sayfa
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