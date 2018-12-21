Son Dakika Haberleri: Karton ve Strafor ile Ev Yapımı

Karton ve Strafor ile Ev Yapımı

3 saat önce

Strafor ve Karton ile Yapabileceğiniz güzel bir ev, yaptığınız evi dilediğiniz şekilde boyayıp aksesuar ekleyebilirsiniz.

Strafor ve Karton ile Yapabileceğiniz güzel bir ev, yaptığınız evi dilediğiniz şekilde boyayıp aksesuar ekleyebilirsiniz

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:42 Kaynak: Youtube

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