Karton ve Strafor ile Ev Yapımı
3 saat önce
Strafor ve Karton ile Yapabileceğiniz güzel bir ev, yaptığınız evi dilediğiniz şekilde boyayıp aksesuar ekleyebilirsiniz.
Strafor ve Karton ile Yapabileceğiniz güzel bir ev, yaptığınız evi dilediğiniz şekilde boyayıp aksesuar ekleyebilirsiniz
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:42 Kaynak: Youtube
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