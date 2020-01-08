"Kartondan bilgisayar yapmamdaki amaç farklı materyal kullanarak dersi eğlenceli hale getirmek" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kartondan bilgisayar yapmamdaki amaç farklı materyal kullanarak dersi eğlenceli hale getirmek' - Son Dakika

"Kartondan bilgisayar yapmamdaki amaç farklı materyal kullanarak dersi eğlenceli hale getirmek"

6 saat önce

Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Şehit Mehmet Aygün Ortaokulunda bilişim teknolojileri öğretmeni Orkun Şahin, bilgisayar projesine gelen eleştirilere tepkisini dile getirdi.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Şehit Mehmet Aygün Ortaokulunda bilişim teknolojileri öğretmeni Orkun Şahin, bilgisayar projesine gelen eleştirilere tepkisini dile getirdi.

Görev yaptığı okulda öğrencilerin hayal gücünü geliştirmek için uyguladığı "Teknolojisiz Tasarım Projesi" ile kartondan bilgisayarlar üzerinde eğitim veren Şahin, projesinin bazı basın yayın organlarında yer alması sonrası sosyal medyadan yapılan eleştirilere ilişkin açıklamada bulundu.

Şahin, projeye ilişkin yapılan eleştirileri üzücü bulduğunu ifade ederek, "Okulumuzda yaptığım proje tamamen öğrencilerin yaparak, yaşayarak, öğrenme becerilerini artırma amacını taşıyor. Projenin amacı çocukların dersi daha da sevmesi, farklı materyal kullanarak dersi etkinliklerle eğlenceli hale getirmek." dedi.

"15 derslikte akıllı tahtalarımız mevcut"

Bu çalışmanın, "Okulda hiç bilgisayar yok" şeklinde lanse edilmesinin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Şahin, "Okulda bilgisayar yok gibi haberler yapılması üzücü. Okulumuzdaki 15 derslikte akıllı tahtalarımız mevcut. Öğretmenler olarak bu tahtaları aktif olarak kullanıyoruz." diye konuştu.

Şahin, çocukların teknolojiyle arasında bağ oluşturan akıllı tahtalar bulunduğu okulda bu projeyi çocukların hem el becerileri hem de hayal güçlerini ortaya koymak, aynı zamanda beyin fırtınası oluşturmak için uyguladığını aktararak, "Bilgisayar parçalarını akıllı tahtada gösterip, bazılarını çizerek gösterdim. Bu teknolojiyi sınıfımızda kulandık. Öğrencilerime dönem sonu ödevi olarak maket bilgisayarlar yapmalarını söyledim." ifadelerini kullandı.

"Art niyetli yorumlar bizi üzüyor"

Art niyetli yorumların kendilerini üzdüğünü anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Öğretmenler adına yarınların güzel olacağına ilişkin umutluyuz. Sosyal medyanın çok aktif kullanılmasından dolayı birçok insan her konuda eleştiri hakkını kendinde görüyor. Her ne kadar duyarlı vatandaşlara ulaşsak da olayları farklı yorumlayabilecek haber siteleri veya insanlar olabiliyor. Gönül ister ki her zaman pozitif düşünen, yanımızda duran kişiler olsun."

Diyarbakır, Bilgisayar, Eğil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:30 Kaynak: AA
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