Son Dakika Haberleri: Kartonpiyer arasında uyuşturucu bulundu
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Kartonpiyer arasında uyuşturucu bulundu

1 saat önce

ADANA'da bir eve düzenlenen baskında tavandaki kartonpiyerin arasına gizlenmiş 704 gram esrar bulundu.

Kartonpiyer arasında uyuşturucu bulundu, System.String[]
ADANA'da bir eve düzenlenen baskında tavandaki kartonpiyerin arasına gizlenmiş 704 gram esrar bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kısa süreli çalışma sonunda adresi belirlenen eve baskın yapan polis, tavandaki kartonpiyere gizlenmiş, poşet içinde 704 gram esrar buldu.
Evde 1 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 770 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan Cumali Ö. (24) ve Özgür T. (25) sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

- Adana
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:03 Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel
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