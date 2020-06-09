Kartonpiyer kesilerek yılanlar çıkarıldı - Son Dakika

Kartonpiyer kesilerek yılanlar çıkarıldı
Kartonpiyer kesilerek yılanlar çıkarıldı DÜZCE'de klima borusunun geçtiği delikten içeri girerek kartonpiyerin boşluğuna giren 1,5 metre uzunluğundaki 2 yılan, kartonpiyer kesilerek çıkarıldı.
Kartonpiyer kesilerek yılanlar çıkarıldı
DÜZCE'de klima borusunun geçtiği delikten içeri girerek kartonpiyerin boşluğuna giren 1,5 metre uzunluğundaki 2 yılan, kartonpiyer kesilerek çıkarıldı. İtfaiye ekibi yılanları doğaya saldı.
Düzce'nin Çilimli ilçesi Yukarı Karaköy Köyü Merkez Mahallesi'nde bir fabrikanın lojmanı olarak kullanılan evin klima motorunun geçtiği delikten içeri yılanlar girdi. Yılanları fark edenler itfaiyeye haber verdi. Çilimli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi yılanları çıkarmak için çalışma başlattı. Kartonpiyerin boşluğuna giren yılanları çıkarmak için kartonpiyerin bir kısmı kesildi. 1,5 metre uzunluğundaki yılan çıkarılarak torbaya konuldu. Daha sonra kartonpiyerin içindeki diğer yılan çıkarıldı. Yılanlar daha sonra doğaya salındı.
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 12:47 Kaynak: DHA
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