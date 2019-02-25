Kartonu Isıtıp Köpeğin Üstüne Örttü
2 saat önce
İstanbul Taksim Meydanında bulunan bir kafede kardeşiyle birlikte oturan genç, yanı başında titreyen köpeğin haline duyarsız kalmadı.
İstanbul Taksim
Meydanında bulunan bir kafede kardeşiyle birlikte oturan genç, yanı başında titreyen köpeğin haline duyarsız kalmadı. Bulduğu kartonu ısıtıcıda ısıtarak titreyen köpeğin üzerine koyan gencin o anları insanlık ölmemiş dedirtti. Beyoğlu
Taksim Meydanında bulunan bir kafede kardeşiyle birlikte oturan Mimar olan ve yüksek lisans yapmak için İstanbul'da olan Alperen Coşkuner, hemen yanında soğuktan titreyen sokak köpeğini gördü. O anlara duyarsız kalmayan Coşkuner, bulduğu kartonu ısıtıcıda ısıtarak titreyen köpeğin üzerine koyarak ısıtmaya çalıştı. Titreyen köpeği ısıtmaya çalışan Coşkuner'in o anları insanlık ölmemiş dedirtti. İstanbul'da yüksek lisans yapan Alperen Coşkuner, "Kardeşimle oturduğum da köpeğin titrediğini gördüm. İçerden gazete yada karton var mı diye rica ettim. Sağolsunlar karton verdiler. Bende ısıtıcılardan yardımcı olmaya çalıştım. İstanbul'da genel kedi ve köpeklere karşı şefkat var bende de herkeste olduğu kadar var fazlası yok" dedi. Soğuk hava nedeniyle üşüyerek bir kafeye sığınan köpeğin isminin 'Eylem' olduğu ve uzun zamandır görünmediği öğrenildi.
SİLİVRİ
İstanbul Silivri
'de bir çiftlikte halatla boynundan bağlanan ve haftalarca aç ve susuz bırakılan köpek ise ölmek üzereyken bulundu. Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği tarafından kurtarılan hayvanı bir hayvansever sahiplendi. O artık, yeni evinde huzurla yaşayacak.
TEKİRDAĞ Burası da İstanbul'un Tekirdağ
sınır köylerinden biri. Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği yine işinin başındaydı. Bu kez, ormanlık alana terk edilmiş 8'i yavru 12 köpeği donmak üzereyken buldu. Köpeklerin tamamı koruma altına alındı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:41 Kaynak: İHA
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