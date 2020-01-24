Kartopu oynarken kafasına düşen taş parçasıyla hayatını kaybetti - Son Dakika

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Kartopu oynarken kafasına düşen taş parçasıyla hayatını kaybetti
6 saat önce
Rize'de evinin önünde kartopu oynadığı sırada kafasına düşen taş parçasıyla ağır yaralanan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:56 Kaynak: İHA
Rize'de evinin önünde kartopu oynadığı sırada kafasına düşen taş parçasıyla ağır yaralanan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana geldi. Evinin önündeki cadde üzerinde kartopu oynayan 8 Yaşındaki Metehan İsmailoğlu'nun kafasına yolun üst kısmında bulunan kayadan kopan parça düştü. Ağır yaralan küçük çocuk hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. - RİZE
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