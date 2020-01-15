Kartopu oynarken vücutlarında yanık oluşan 2 öğrencinin tedavisi sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartopu oynarken vücutlarında yanık oluşan 2 öğrencinin tedavisi sürüyor - Son Dakika

Kartopu oynarken vücutlarında yanık oluşan 2 öğrencinin tedavisi sürüyor

6 saat önce

Afyonkarahisar'da kartopu oynarken vücutlarında yanıklar oluşan 9 öğrenciden 2'sinin halen tedavi gördüğü Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Nurullah Okumuş, herhangi bir bulguya rastlanılmadığını ve kendilerine ulaşan bir raporun olmadığını kaydetti.

Kartopu oynarken vücutlarında yanık oluşan 2 öğrencinin tedavisi sürüyor, System.String[]

Afyonkarahisar'da kartopu oynarken vücutlarında yanıklar oluşan 9 öğrenciden 2'sinin halen tedavi gördüğü Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Nurullah Okumuş, herhangi bir bulguya rastlanılmadığını ve kendilerine ulaşan bir raporun olmadığını kaydetti.


Kartopu oynarken 9 öğrencinin vücutlarında oluşan yanığın neden kaynaklandığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, konuyla ilgili olarak basın mensuplarının yönelttiği bir soruya yanıt veren Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, ilk yapılan inceleme sonrasında bir bulguya rastlanılmadığını ve kendilerine ulaşan bir rapor da olmadığını söyledi. Okumuş, halen üniversitede tedavi altında olan iki öğrencinin durumu hakkında bilgiler verdi. Sorulan bir soru üzerine herhangi bir raporun çıkmadığını belirten Rektör Okumuş, Yaşanan olayda 9 öğrencinin yaralandığını ve 7 öğrencinin taburcu edildiğini 2 öğrencinin ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedavilerinin devam ettiğini belirtti. Okumuş, "Hastanemizde tedavi gören 2 çocuğumuz en ağır durumda olan vakalar. Vücutlarında da 2'nci ve 3'üncü derece yanıklar var. Tedavi ve iyileşme sürecinde izlemeye devam ediyoruz. Yanığın seyrine göre gerekirse plastik cerrahisi yapılacak. Vücutlarında ciddi yanıklar olduğunu ancak sağlık durumlarının da iyi olduğunu söyleyebiliriz" dedi.


Kimyasal bir bulguya rastlanıp rastlanmadığına ilişkin bir soruya da yanıt veren Okumuş; "İlk yapılan incelemeler sonucunda bu yaralara neden olacak herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Bize de şu ana kadar ulaşmış bir rapor yok. Analiz yaparken de aklınızda bir kimyasal madde şüphesi varsa buna göre bir analiz yaparsınız. Ortaya atılan iddialarda telaffuz edilen tuz idi ancak tuz değil. Tuzun böyle bir yakıcı özelliği olsaydı Afyonkarahisar'ın yarısının yanık olması gerekiyordu. Kış boyunca yollar, caddeler tuzlandı. Bu madde asit ya da benzeri bir madde olsaydı ek bulguların olması gerekiyordu. Bu vakalarda solunum yolu ile ilgili bir sıkıntı yok. Bu kadar yakıcı etkisi olan bir maddenin buhar etkisiyle solunum yolu veya başka bir yere de zarar vermesi gerekiyordu. Vücudun başka yerlerinde de yanıklar olması gerekiyordu. Örneğin bacağında yanık var ama ellerinde yok. Büyük ihtimalle lokal anlamda oradaki kimyasal madde veya karışımla ortaya çıkmış olabilecek bir madde olabilir. Sokağa çıktığınızda kimyasal madde araçlardan, evden, çöpten toprağa bulaşabiliyor. Benim öngörüm orada lokal birbiriyle etkileşime girmiş birden fazla kimyasal maddenin sonucu olduğunu düşünüyorum. Ancak yine söylüyorum yapılan incelemeler neticesinde tanımlanmış yakıcı asit veya başka bir madde belirlenebilmiş değil" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Rektör, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:05 Kaynak: İHA
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