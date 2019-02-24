Son Dakika Haberleri: Kartopu Oynayan Vatandaşlar Havadan Görüntülendi

Kartopu Oynayan Vatandaşlar Havadan Görüntülendi

46 dakika önce

İstanbul'da lapa lapa yağan kar kenti beyaza bürüdü.

Kartopu Oynayan Vatandaşlar Havadan Görüntülendi, System.String[]
İstanbul'da lapa lapa yağan kar kenti beyaza bürüdü. Kartopu oynayarak eğlenen vatandaşlar havadan görüntülendi.

İstanbul'da lapa lapa yağan kar kenti beyaza bürüdü. Kenti kaplayan beyaz örtü görsel şölen oluştururken bazı vatandaşlar da karın keyfini çıkardı. Çok sayıda vatandaş sokağa çıkarak kartopu oynadı. Vatandaşların kartopu eğlencesi havadan görüntülendi. Görüntülerde, kentin bembeyaz hali mest ederken vatandaşların eğlencesi gülümseten anlar oluşturdu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:31 Kaynak: İHA

Kar, İstanbul, Güncel
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