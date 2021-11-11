KARTOPU OYNAYIP, FİDAN DİKTİLER - Son Dakika

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GEÇEN yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 11 Kasım saat 11.11'de başlatılan, 'Milli Ağaçlandırma Günü' kampanyası bu yıl Erzurum'da karla kaplı Konaklı Kayak Merkezi'nde yapıldı. Fidan dikiminden sonra gençler, kartopu oynadı.

Dün gece yüksek kesimlere yağan kar Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezi'ni beyaza bürüdü. Yaklaşık 10 santim karın yağdığı deniz seviyesinden 2 bin 400 rakım yükseklikteki Konaklı Kayak Merkezi'nde düzenlenen fidan dikimime protokol, dernekler ve vatandaşlar katıldı. Araçları ile çıkamayan bazı davetliler, Konaklı Kayak Merkezi'ndeki etkinlik alanına 4x4 araçlarla çıkarıldı. Yediden yetmişe herkesin ilgi gösterdiği fidan dikimi saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü Konaklı Kayak Merkezi'nde yürüyenler ayaklarının kayıp düşmemesi için mücadele verdi.

Dağa yağan karın dikilen fidanlara zarar vermeyeceğini hatta can suyu olacağını söyleyen Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay şunları söyledi:

"11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü sebebiyle fidan dikim etkinliğini Konaklı Kayak Merkezi'nde 2 bin 600 rakımında yapıyoruz. Şu ana kadar 30 bin adet sarıçam, 20 bin adet huş fidanını toprakla buluşturduk. Bugün Allah'ın lütfu dikilen fidanlara kar da yağdı, can suyu kendiliğinden verilmiş oldu. Toprak don değil, ağaç dikmeye müsait. Toprağın fidanlara bir zararı olmaz. Çünkü şu anda fidanlarımız uyur durumda. Onun için fidana bir zararı olmaz. Baharda fidanlar uyanacak, şu anda zarar olacak bir durum yok. Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız protokol gereği Palandöken'de 440 bin adet fidanı toprak buluşturduk. Bu bölgede 50 bin fidanı diktik. Geçen senelerde diktiğimiz sahalarda başarımız yüzde 80 üzerinde."

Fidan dikiminden sonra kartopu oynayan gençlerden Ayşenur Hancı (28), "Bugün burada binlerce fidanı toprakla buluşturduk. Gökyüzü, toprak, kuşlar, yabani hayvanlar için nefes olduk. Ardından da eğlenceli bir şekilde kartopu oynadık. Çok güzeldi biz mutlu olduk inşallah doğada mutlu olur" diye konuştu.

Etkinliğe güneş gözlüklerinin üzerine YEŞİLAY yazarak katılan Elif Tanas (22) ise "Masada ve sahada güçlü Yeşilay var. 'Toprağa ve kaleme dokunan gençler var' demek için etkinliğe gözlüğümü böyle yaparak katıldım" dedi