Son Dakika Haberleri: Kartpostal Belediyeciliğinden Uzak Kalalım"

Kartpostal Belediyeciliğinden Uzak Kalalım"

19 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biz yeni dönemde belediye hizmetini de alan merkezi hükümetle bu hizmeti birleştiren, bir sinerji oluşturan döneme geçiyor olmalıyız. Şu dönemde kartpostal belediyeciliğinden uzak kalalım." dedi.

Kartpostal Belediyeciliğinden Uzak Kalalım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biz yeni dönemde belediye hizmetini de alan merkezi hükümetle bu hizmeti birleştiren, bir sinerji oluşturan döneme geçiyor olmalıyız. Şu dönemde kartpostal belediyeciliğinden uzak kalalım." dedi.

Koca, Cumhur İttifakı'nın Merkez Tepebaşı İlçe Belediye Başkan Adayı Hasan Tuç'un Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

Buradaki konuşmasında, Eskişehir'de önemli sağlık yatırımları yaptığını belirten Koca, Eskişehir Şehir Hastanesinin 2 milyar liralık yatırımla gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Bakan Koca, şöyle konuştu:

"Maalesef Büyükşehir Belediyesi tarafından hastaneye 200 metrelik bağlantı yolu, bugüne kadar yapılamadı. Bizim işimiz, bizim derdimiz vatandaşa hizmet olmalı. Bu kadar yatırım yanında 200 metrelik bağlantı yolunu yapmama cesaretini gösteren bir belediye olabiliyor. Biz yeni dönemde belediye hizmetini de alan merkezi hükümetle bu hizmeti birleştiren, bir sinerji oluşturan döneme geçiyor olmalıyız. Şu dönemde kartpostal belediyeciliğinden uzak kalalım. Eskişehir'in belediye hizmetlerinden bu örnekle bile sadece mahrum kaldığını görüyoruz. Bu anlamda 31 Mart yerel seçimlerinin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum."

Ziyarette, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay ve MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak da yer aldı.

Bakan Koca ve beraberindekiler, daha sonra Yunus Emre Devlet Hastanesini ziyaret etti, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:36 Kaynak: AA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kim Kardashian, Sadece Göğüs Ucunu Kapatan Elbisesiyle Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti Ankara Barosu, Polisin Eylemciye Yaptığı Hareket Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Çocuklar Duymasın'ın Emine'si, Gerçek Hayattaki Haliyle Ağızları Açık Bıraktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 18:55:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartpostal Belediyeciliğinden Uzak Kalalım"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]