Kartpostallar hastalara

Antalya merkezli özel Kırmızı Kalem Sanat Merkezi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek vermek amacıyla, dereceye giren eserlerin satışından elde edilecek gelirinin maske ve solunum cihazı yapımına bağışlanacağı bildirilen kartpostal tasarım yarışması düzenledi.

Türkiye ve dünyada etkisini sürdüren Kovid-19 salgınıyla birlikte maske ve yoğun bakım ünitelerindeki solunum cihazlarının önemi arttı.

Türkiye de Türk mühendislerin öncülüğünde hayata geçirilen yerli solunum cihazının seri üretimine başlanırken, virüsle mücadele için bir çok kişi ve kurum da başlatılan seferberlikte yerini aldı. Başta kamu kurumları ve belediyeler olmak üzere bazı vatandaşlar da bu süreçte en fazla ihtiyaç duyulan maske üretimine başladı.

Antalya'da Kırmızı Kalem Sanat Merkezi adıyla faaliyet yürüten bir sanat atölyesi de salgınla mücadelede sanatın gücünü kullanmayı tercih etti. Merkez, düzenlediği kartpostal tasarım yarışması sonucunda seçilen eserlerin satışından elde edilen gelirleri maske ve solunum cihazı yapımı için bağışlayacağını duyurdu.

"Sanatçı topluma fayda sağlar"

Merkezin Genel Sanat Yönetmeni Kutsal Kaynak, AA muhabirine, sanatsal faaliyet, tiyatro gösterileri ve sanat eğitimlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdiklerini söyledi.

"Sanatçı içinde bulunduğu topluma fayda sağlar" diyen Kaynak, merkezin buna yürekten inanan bir topluluktan oluştuğuna işaret etti. Bu nedenle Kovid-19'la mücadele sürecinde merkez olarak bir kartpostal tasarım yarışması düzenleme kararı aldıklarını aktaran Kaynak, bu yarışmadan elde edilen gelirin de virüsle mücadele için bağışlanacağını bildirdi.

Kaynak, düzenlenen etkinlikle, hem koronavirüs nedeniyle evlerinde kalanları sanatla buluşturmayı hem de ortaya çıkacak eserlerin topluma hizmet etmesini amaçladıklarını dile getirdi.

Yarışma için başvurular başladı

Çocuk ve yetişkinler olarak iki kategoride gerçekleşecek yarışmaya, çocukların "Korona günlerinde sevgi", yetişkinlerin ise "Korona günlerinde dayanışma" temalı tasarımlarıyla katılabileceklerini belirten Kaynak, şöyle konuştu:

"Her iki kategoride seçilecek üçer kartpostal tasarımı basılarak satışı gerçekleşecek. Bu satışlardan elde edilen gelir ise belirlenen bir endüstri meslek lisesine maske ve solunum cihazı yapımı için bağışlanacak. Dünyanın ve Türkiye'nin içerisinde bulunduğu bu zorlu süreçte, sanatçıların öncülüğünde, sanatseverlerin destekleriyle hazırlanacak kartpostal tasarımlarının hastalara nefes olmasını umuyoruz."

Kaynak, yarışmaya başvuruların başladığına kaydetti.