Son Dakika Haberleri: Kartpostallık Kapadokya

Kartpostallık Kapadokya

33 dakika önce

Kartpostallık KapadokyaNEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde yağan kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kartpostallık Kapadokya

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde yağan kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde yağan yoğun kar yağışının ardından peribacalarında kartpostallık görüntülerin oluşması yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini gördü. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme ve Uçhisar beldelerinin yanı sıra Avanos ilçesine bağlı Paşabağları mevkiinde bulunan peribacalarının karlarla kaplı olması kartpostallık görüntüler ortaya çıkartırken bölgeyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler ise bu anları ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekti.
Kapadokya Bölgesini Ankara'dan ziyarete gelen Merve İnaltekin, "Kapadokya Bölgesi gerçekten karlar altında muazzam bir görünü veriyor. Daha önce geldim ama bu manzara için Kapadokya Bölgesine yeniden geldim. Dünyada görüp görebileceğimiz en güzel manzara bu olsa gerek" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:34 Kaynak: İHA

Kar, Türkiye, Kapadokya, Güncel
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