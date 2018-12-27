Kartpostallık Kar Görüntüleri
22 dakika önce
Samsun'da kar yağışı sonrası kartpostallık kar manzaraları ortaya çıktı.
Samsun
'da kar yağışı sonrası kartpostallık kar manzaraları ortaya çıktı.
Samsun ve ilçelerinde önceki gün başlayan kar yağışı, ortaya güzel görüntüler çıkardı. Samsun- Ankara
karayolu civarındaki kar manzarası havadan görüntülendi. Beyaza bürünen orman örtüsü kışın güzelliğini yansıttı. Yer yer 30-40 santimetreyi bulan kar kalınlığı bazı ağaçları tamamen kapattı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:49 Kaynak: İHA
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