Son Dakika Haberleri: Kartpostallık Kar Görüntüleri

Kartpostallık Kar Görüntüleri

22 dakika önce

Samsun'da kar yağışı sonrası kartpostallık kar manzaraları ortaya çıktı.

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Samsun'da kar yağışı sonrası kartpostallık kar manzaraları ortaya çıktı.

Samsun ve ilçelerinde önceki gün başlayan kar yağışı, ortaya güzel görüntüler çıkardı. Samsun- Ankara karayolu civarındaki kar manzarası havadan görüntülendi. Beyaza bürünen orman örtüsü kışın güzelliğini yansıttı. Yer yer 30-40 santimetreyi bulan kar kalınlığı bazı ağaçları tamamen kapattı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:49 Kaynak: İHA

Samsun, Güncel
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