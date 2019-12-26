Kartpostallık manzarada doğa yürüyüşü - Son Dakika
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Kartpostallık manzarada doğa yürüyüşü

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Takoran Vadisi, düzenlenen doğa yürüyüşleri ile tanıtılıyor.

Kartpostallık manzarada doğa yürüyüşü, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Takoran Vadisi, düzenlenen doğa yürüyüşleri ile tanıtılıyor.


Siverek'in tarihi ve turistik yerlerini dünyaya tanıtmak amacıyla kurulan Fırat Gezginler Kulübü tarafından bölgenin tanıtımı amacıyla Tokaran bölgesinde doğa yürüyüşleri organize ediliyor. Gelen talep ve istekler doğrultusunda yapılan programlarla doğa tutkunlarıyla yapılan yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş güzergahında Roma ve eski çağlardan kalma mağara, kiliseler de yer alıyor. Ziyaretçiler eşsiz manzarada fotoğraf çekerek o anları ölümsüzleştiriyor. Gün batımında halay çekerek günün stres ve yorgunluğunu atan gezginler, etkinliklerin olmasından dolayı memnun.


Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı, doğa yürüyüşleri ile amaçlarının bölgeyi tanıtmak olduğunu belirterek, "Bugün doğa yürüyüşüne Halk Eğitim Merkezinde drama kursu gören öğrencilerimizle birlikte katıldık, dramayı doğaya taşımak istedik. Bu sayede doğanın ve bölgenin önemini anlatmaya, tanıtmaya çalıştık. Bu gibi çalışma ve gezilerle ilçemizin tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Programlarımız devam edecek" dedi.


İlk kez doğa yürüyüşüne katılan Büşra Düven, bölgeye haran kaldığını belirterek, "Buranın doğası harika, temiz hava ve su kenarı olması da çok güzel. Bu güzellikleri fotoğraflardan hep görüyordum ve merak ediyordum hep. Bugün birebir gelip bu güzellikleri görmek çok muhteşem oldu" diye konuştu.


Manzara karşısında çok heyecanlandığını ve muhteşem bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdiklerini belirten Kübra Düşen de, doğa tutkunlarını bölgeyi görmeye ve gezmeye davet etti.


Fırat Gezginler Kulübü doğa yürüyüşü şefi Mustafa İncealan, "Bugün gelen ziyaretçilerimize birlikte yaklaşık 5 kilometrelik bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Program içinde doğada yemeğimizi yedik, halaylar çektik, fotoğraflar çektik, arkadaşlar buraları çok beğendi. Sürekli bu gibi etkinlikleri yapıyoruz. Haftanın bir gününü mutlaka bu doğa yürüyüşüne ayırıyor ve gezmeye geliyoruz. Gezmek ve görmek isteyen herkesi davet ediyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Siverek, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:01 Kaynak: İHA
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