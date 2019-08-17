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KARÜNDER'den "Erasmus+Gençlik Projeleri" konferansı

33 dakika önce

Karabük Yükseköğretim Üniversite ve Turizmi Geliştirme Derneğince (KARÜNDER) "Erasmus+Gençlik Projeleri" konferansı düzenlenecek.

KARÜNDER'den
Karabük Yükseköğretim Üniversite ve Turizmi Geliştirme Derneğince (KARÜNDER) "Erasmus+Gençlik Projeleri" konferansı düzenlenecek.
Dernek başkanı Erkan Börekçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, 28-29 Eylül'de Safranbolu Belediyesi AB Projeleri Koordinatörü Yılmaz Olcay tarafından "Erasmus+Gençlik Projeleri" konulu konferans verileceğini söyledi.
Konferansa katılımın ücretsiz olacağını belirten Börekçi, katılımcılara belge verileceğini kaydetti.
Börekçi, eğitime katılacak öğrencilerin kayıtlarının KARÜNDER tarafından yapılacağını, "0 530 633 78 00" numaralı telefondan konferansla ilgili bilgi alınabileceğini sözlerine ekledi.
Karabük, Erasmus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:57 Kaynak: AA
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