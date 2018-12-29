Son Dakika Haberleri: Karünder'den Öğrencilere "Erasmus+gençlik Projeleri" Konferansı Verecek

Karünder'den Öğrencilere "Erasmus+gençlik Projeleri" Konferansı Verecek

1 saat önce

Kısa adı KARÜNDER olan Karabük Yükseköğretim Üniversite ve Turizmi Geliştirme Derneği tarafından üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz "Erasmus+Gençlik Projeleri" konferansı verecek.

Karünder'den Öğrencilere
Kısa adı KARÜNDER olan Karabük Yükseköğretim Üniversite ve Turizmi Geliştirme Derneği tarafından üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz "Erasmus+Gençlik Projeleri" konferansı verecek.

Kısa adı KARÜNDER olan Karabük Yükseköğretim Üniversite ve Turizmi Geliştirme Derneği Kurulduğu günden bugüne kadar Karabük'te Üniversitenin kurulması ve büyümesi noktasında göstermiş oldukları gayretli çalışmaları, maddi destekleri ve sosyal sorumluluk kapsamında yapmış oldukları faaliyetler ile bir dernek olmanın ötesinde Üniversite gençliği başta olmak üzere Karabük halkına öncülük yapan KARÜNDER Proje eğitimlerine devam ediyor.

KARÜNDER Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Börekçi yapmış olduğu açıklamada, "Gençlerimize, Avrupa'da ki gençlerle proje üretebilmeleri ve Avrupa hareketliliği deneyimi kazanmaları amacıyla 9-10 Şubat 2019 tarihlerinde Safranbolu Belediyesi AB Projeleri Koordinatörü Yılmaz Olcay tarafından "Erasmus+Gençlik Projeleri" konulu konferans verilecektir" dedi.

Börekçi, ayrıca, Safranbolu Belediyesi bünyesinde BAKKA Projeleri başta olmak üzere bir çok program dahilinde hazırladığı ve kabul edilen projeler ile Safranbolu Belediyesinin Avrupa standartlarına ulaşmasına ciddi katkı sağlayan Yılmaz Olcay'ın katılımıyla gerçekleşecek konferans ve eğitime katılımın ücretsiz olacağını ve konferans sonunda ise katılımcılara "Katılım Belgesi" verileceğini de kaydetti.

Erkan Börekçi, konferansa katılacak öğrencilerin kayıtlarının KARÜNDER tarafından yapılacağını ve iletişim için 0 530 633 78 00 numaralı telefondan gerekli bilgilerin alınacağını da sözlerine ekledi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:30 Kaynak: İHA

Karabük, Erasmus, Güncel
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