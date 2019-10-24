Son Dakika Haberleri: "Karya'da Açan Çiçekler" sergisi açıldı
Son Dakika Güncel 'Karya'da Açan Çiçekler' sergisi açıldı

"Karya'da Açan Çiçekler" sergisi açıldı

54 dakika önce

Halı koleksiyoneri Selçuk Mergen'in koleksiyonundaki 37 Milas halısından oluşan "Karya'da Açan Çiçekler" sergisi, Şerefiye Sarnıcı'nda açıldı.

Halı koleksiyoneri Selçuk Mergen'in koleksiyonundaki 37 Milas halısından oluşan "Karya'da Açan Çiçekler" sergisi, Şerefiye Sarnıcı'nda açıldı.

Sarnıçtaki havuz içine yerleştirilen özel platformlarda sergilenen halılar, rutubetten korunmak için özel malzemelerle kaplandı.

Açılıştaki konuşmasında Türkiye'deki zengin halı kültürüne değinen Mergen, "Türkiye'nin tüm coğrafyalarında farklı renk ve motiflere sahip halılar var. Bu bizim zenginliğimiz. Halı kültürünü ortaya çıkarmak için daha fazla çalışma yapmalıyız." diye konuştu.

40 yıldır Türkiye'nin bütün bölgelerini gezerek koleksiyonuna yeni halılar kattığını dile getiren Mergen, sarnıçtaki serginin ilk sergisi olduğunu söyledi.

Mergen, halılarla ilgili çok detaylı bir katalog çalışması olduğunu ve bu çalışmalara devam edeceğini kaydetti.

Sergi, 5 Aralık'a kadar görülebilecek.

Selçuk Mergen, Şerefiye, Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:16 Kaynak: AA
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