Karyağdı armudu depoda kaldı - Son Dakika

Karyağdı armudu depoda kaldı

06.02.2021 15:05

Karyağdı armudu depoda kaldı Alıcı olmayınca fiyatı 1,5 TL'ye kadar düştü Tüccar pazar sıkıntısı yaşıyor: "Karyağdı Armudu, 3-5 Yıl Sonra Antika Olacak" Antalya'nın meyve ambarı Korkuteli'nde üretilen ve Kasım ayından buyana soğuk hava depolarında saklanan "Karyağdı armudu" pazar sıkıntısı yaşıyor.

Karyağdı armudu depoda kaldı

Alıcı olmayınca fiyatı 1,5 TL'ye kadar düştü

Tüccar pazar sıkıntısı yaşıyor: "Karyağdı Armudu, 3-5 Yıl Sonra Antika Olacak"

ANTALYA - Antalya'nın meyve ambarı Korkuteli'nde üretilen ve Kasım ayından buyana soğuk hava depolarında saklanan "Karyağdı armudu" pazar sıkıntısı yaşıyor. 2018 yılında coğrafi işaretli ürün olarak kayıtlara geçen karyağdı armudu kilogramı 1,5-2 TL'ye kadar düşmesine rağmen alıcı bulamıyor.

Üreticilerin kasım ayı sonuna kadar hasat edip tüccarlara verdiği karyağdı armudu tüketiciyle buluşamıyor. Olgunlaşması ve müşteri gelmesi için 4 aydır depolarda bekleyen armutlar tüccarın elinde kaldı. Satılmadığı için üreticilerin armut ağaçlarını kesip başka ürünlere yöneldiğini söyleyen Elma ve Armut Tüccarı Mümin Demir, "Karyağdı armudu antika gibi olacak. İlçede 3-5 yıl içinde karyağdı armudu diye bir şey kalmayacak. Üretici için de maliyeti yüksek olmasına rağmen şu anda 1,5-2 liradan bile alıcı çıkmıyor. Bazı üreticiler armut ağaçlarını kesip başka ürünlere yöneliyor. Burada bir TL 50 kuruş ile 2 TL'ye Pazar bulamıyoruz. Bizim maliyetlerimiz işçilik masrafı Bir TL 50 Kuruş, üreticilerden aldığımız fiyatlar bir TL 70 Kuruş ama 2 TL'ye bile pazar bulamıyoruz. Bu gidişle önümüzdeki yıllarda karyağdı armudu antika olacak" dedi.

Karyağdı armudu özellikleri

Korkuteli karyağdı armudunun çeşidi Pyrus Comminus türüne ait '- Ankara Armududur. Ürünün Korkuteli Karyağdı Armudu ismiyle 1950'li yıllardan bu yana üretiminin yapıldığı ve ilçede 65 yaşın üzerinde armut ağaçların var olduğu bilinmektir. Korkuteli Karyağdı Armudu'nu Ankara Armudu çeşidinden ve diğer armut çeşitlerinden ayıran en önemli ayırt edici özelliği, çekirdek etrafındaki kumsu yapının olmamasıdır. Diğer bir ayırt edici özelliği ise, herhangi bir tozlayıcı çeşide ihtiyaç duymadan üstün verim elde edilebilmesidir.

Karyağdı armudu depoda kaldı
Karyağdı armudu depoda kaldı
Karyağdı armudu depoda kaldı
Karyağdı armudu depoda kaldı

Türk Lirası, Korkuteli, Antalya, Kasım, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Karyağdı armudu depoda kaldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Lyon başkanı Aulas, kulüp için gelen 600 milyon euroluk teklifi reddetti Alişan, bugün doğan bebeğinin fotoğrafını yayınlayan arkadaşına öfke kustu Göbeklitepe'de metal blok nöbeti devam ediyor! Kısıtlamaya rağmen akın akın geliyorlar Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak, ilk antrenmanında şov yaptı İstanbul'da nefes kesen operasyon! Üzerinde servet değerindeki altın paralarla yakalandı Vaftiz töreninde akciğerine su kaçan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti Mehmetçiğin 3 bin metre yükseklikte eksi 30 derecedeki mücadelesi kamerada Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova'dan rehavet uyarısı: Koronada üçüncü dalga her an yaşanabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rabia' işareti yapmayı unutan milletvekilini uyardı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rabia' işareti yapmayı unutan milletvekilini uyardı         
14:41
Erol Bulut, Fatih Terim'e karşı Süper Lig'de son 2 maçtır kaybetmiyor Erol Bulut, Fatih Terim'e karşı Süper Lig'de son 2 maçtır kaybetmiyor         
14:38
Kızına şiddet uygulayan kadınla ilgili Bakanlık açıklama yaptı: Avukatlarımız takip ediyor Kızına şiddet uygulayan kadınla ilgili Bakanlık açıklama yaptı: Avukatlarımız takip ediyor         
13:54
Katliam gibi kavgada hayatını kaybeden 7 kişi defnedilirken, jandarma bölgede kuş uçurtmadı Katliam gibi kavgada hayatını kaybeden 7 kişi defnedilirken, jandarma bölgede kuş uçurtmadı         
13:38
Müzayedede 27 bin euroya satılan köpek, yeni sahibinin koyunlarına çobanlık yapıyor Müzayedede 27 bin euroya satılan köpek, yeni sahibinin koyunlarına çobanlık yapıyor         
13:17
Fenerbahçe Beko'ya yenilen Zenit'ten Mesut Özil'li paylaşım: Play-off'larda görüşürüz Fenerbahçe Beko'ya yenilen Zenit'ten Mesut Özil'li paylaşım: Play-off'larda görüşürüz         
12:48
Muhalif lider Navalni'nin tutuklanmasını protesto eden Rus kadınlar, sosyal medyada kırmızı kombinlerini paylaştı Muhalif lider Navalni'nin tutuklanmasını protesto eden Rus kadınlar, sosyal medyada kırmızı kombinlerini paylaştı         
12:00
Şeyma Subaşı ile aynı skeçte oynayan Şevki Özcan yıllar sonra o anları anlattı Şeyma Subaşı ile aynı skeçte oynayan Şevki Özcan yıllar sonra o anları anlattı         
11:27
Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyükbabasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyükbabasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu         
10:48
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Mutasyonun olduğu illerle ilgili kısıtlamalar yapılabilir Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Mutasyonun olduğu illerle ilgili kısıtlamalar yapılabilir         
10:38
Ekspertiz raporunda tek parça değişeni var denilen otomobilin yarısı başka otomobile ait çıktı Ekspertiz raporunda tek parça değişeni var denilen otomobilin yarısı başka otomobile ait çıktı         
10:01
Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor         
09:19
Türkiye'de bir banka daha kuruldu Türkiye'de bir banka daha kuruldu         
09:10
Hesabındaki 20 bin doları görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, gerçeği bankada öğrendi Hesabındaki 20 bin doları görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, gerçeği bankada öğrendi         
08:51
Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu         
07:38
Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un babasından hayrete düşüren paylaşım Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un babasından hayrete düşüren paylaşım         
22:54
Ailesiyle yürüyen adam, karısı taciz edilince deliye döndü! O anlar kamerada Ailesiyle yürüyen adam, karısı taciz edilince deliye döndü! O anlar kamerada         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2021 15:16:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karyağdı armudu depoda kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei