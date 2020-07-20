KARYEM Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika

KARYEM Genel Kurulu yapıldı

Karapınar Yem Sanayi Fabrikası'nın (KARYEM) 42. Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Karapınar Yem Sanayi Fabrikası'nın (KARYEM) 42. Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında fabrikanın bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen toplantıda konuşan Karapınar Belediye Başkanı ve KARYEM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yaka, kuruluşun her geçen daha ileriye gittiğini söyledi.

Fabrikanın ülke genelinde tanındığını belirten Yaka, "1980'li yıllarda başlayan tarımın yanında sanayinin gelişmesi için gayret sarf eden ve bugüne kadar hizmet eden fabrikamızda görev yapan herkese teşekkür ediyorum. Herkes fabrikamızın daha ileriye gitmesi için çalışma yaptı. Hem ilçe hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyoruz. KARYEM, ilçenin milli kuruluşu haline gelmiştir. Fabrikamız bugünden sonra daha kaliteli şekilde bölgenin yem ihtiyacını karşılamaya devam edecektir." diye konuştu.

Toplantıda, daha sonra faaliyet raporu, denetleme kurulu raporu ile bilanço oylanıp kabul edildi.

Karapınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KARYEM Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika
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