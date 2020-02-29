Karzan Ibrahim Shingaly'e teklifler arttı - Son Dakika

Karzan Ibrahim Shingaly'e teklifler arttı
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Geçtiğimiz ay sosyal paylaşım sitelerinde en şık olarak seçilen Karzan Ibrahim Shingaly'e firmalardan yoğun teklif gelmeye başladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:56 Kaynak: İHA
Geçtiğimiz ay sosyal paylaşım sitelerinde en şık olarak seçilen Karzan Ibrahim Shingaly'e firmalardan yoğun teklif gelmeye başladı.
Irak'ın Duhok kentinde internet sitelerinin sosyal medyada en şık model olarak Karzan Ibrahim Shingaly'nin fotoğrafını paylaşarak haberi duyurmasının ardından ünlü mankene, reklam teklifleri gelmeye başladı. Farklı farklı alanlarda ve özellikle giyim firmalarından peş peşe teklif alan Şhingaly, bunları değerlendireceğini açıkladı. - ŞIRNAK
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