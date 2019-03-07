Son Dakika Haberleri: Kaş'a Dostluk ve Barış Parkı

Kaş'a Dostluk ve Barış Parkı

49 dakika önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde oluşturulan Mustafa Ertuğrul Aker Hatıra Ormanı önündeki yer,Dostluk ve Barış Parkı olarak tescillendi.

Kaş'a Dostluk ve Barış Parkı, System.String[]
Antalya'nın Kaş ilçesinde oluşturulan Mustafa Ertuğrul Aker Hatıra Ormanı önündeki yer,Dostluk ve Barış Parkı olarak tescillendi.

Mustafa Ertuğrul Aker Hatıra Ormanı, Kaş-Antalya D- 400 karayolunun Bayındır Mahallesi kavşağındaki 23 dekarlık alanda geçtiğimiz yıl kuruldu. Mustafa Ertuğrul Aker Hatıra Ormanı'na servi, defne, zakkum, akasya ve hatmi çiçeğinden oluşan 500 fidan dikimi yapıldı.

Birinci Dünya Savaşı'nda Kaş açıklarında demirleyen İngilizlerin Ben My Chree uçak gemisini batıran Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşlarının (Burdurlu Halil İbrahim Çavuş ve Ankara Nallıhanlı Durmuş Çavuş)anısına oluşturulan Mustafa Ertuğrul Aker Hatıra Ormanı önündeki yer, Karayolları 13. Bölge MüdürlüğünceDostluk ve Barış Parkı olarak tescillendi.

Akdeniz Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği (AKSAN) proje koordinatörü Özer Satılmış Özgüç yaptığı yazılı açıklamada, "Söz konusu yeri, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşları Dostluk ve Barış Parkı olarak tescilledi.Bu konuda yardımcı olanlara, Karayolları 13. Bölge Müdürü başta olmak üzere emeği geçen ve destek veren personele çok teşekkür ederiz. Sıra otobüs durağı ve anıtta." ifadelerini kullandı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:56 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deprem Tahmincisi Frank Hoogerbeets: 7-9 Mart Tarihinde 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak Son Dakika! 81 İle Genelge Gönderildi! Belediyeler 7 Gün 24 Saat Hizmet Verecek

MHP'li Vekilden, Arınç'a Ağır Sözler: Sen ve Vatan Haini Hocan İçin Beka Sorunu Yok Brexit İçin Son 22 Gün
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 14:45:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaş'a Dostluk ve Barış Parkı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]